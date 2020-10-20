США готовы обсудить с Ираном новое соглашение

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Соединённые Штаты Америки сохраняют готовность сесть с Ираном за стол переговоров, несмотря на проводимую Белым домом политику максимального давления, заявила 20 октября 2020 года постпред США при ООН Келли Крафт, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня.

Мероприятие посвятили ситуации в Персидском заливе. Встреча проходит по инициативе России и под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Пока мы продолжаем кампанию максимального давления на режим [Ирана], сеющий страх и террор, мы сохраняем готовность сесть с Тегераном за стол переговоров, чтобы заключить всеобъемлющее соглашение, как это обозначил госсекретарь [Майкл] Помпео, — заявила Крафт.

Глава США Дональд Трамп выразил уверенность, что Исламская Республика Иран будет готова для заключения нового договора с Белым домом, и документ охватит в том числе ядерные разработки, в случае его переизбрания на пост президента Штатов в ноябре 2020 года.

Иранскую ядерную сделку заключили постоянные члены Совбеза ООН и ФРГ с Тегераном в 2015 году ради преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Выйдя из сделки в 2018-м, Вашингтон начал максимально давить на Иран, фактически стараясь экономически его задушить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки готовы немедленно провести переговоры с Россией, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями. Об этом заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.