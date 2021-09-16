США, Британия и Австралия построят Великую антикитайскую стену

Военно-морские силы (ВМС) пятого континента намерены ввести в строй восемь атомных субмарин в рамках так называемого Индо-Тихоокеанского партнёрства с США и Великобританией (AUKUS), сообщили в Канберре в четверг после подписания договора о создании нового военно-политического блока. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Что перевооружение австралийского военного флота в первую и последнюю очередь направлено на создание противовеса Китаю, является очевидной причиной этого решения, поскольку КНР обладает самыми мощными вооружёнными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе военно-морскими.

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Мир становится всё сложнее, особенно в нашем Индо-Тихоокеанском регионе. Чтобы отвечать на эти вызовы и обеспечить безопасность, мы должны поднять наше сотрудничество [с США и Британией] на новый уровень, — объяснил решение австралийского правительства его премьер-министр Скотт Моррисон.

«Новый уровень», о котором упомянул Моррисон, выражается в создании нового трёхстороннего военного блока AUKUS из Австралии, США и Великобритании. При этом c 1951 года США и Австралия уже являются союзниками по блоку ANZUS, включающего вместо Англии Новую Зеландию. Также Австралия с 2007 года участвует в четырёхстороннем альянсе Quad (с США, Японией и Индией).

Сдержать и не пущать

Все эти альянсы так или иначе направлены на то, чтобы со всех сторон «обложить» Китай , после распада СССР ставший главным объектом сдерживания их стран-участниц.

Решение США поделиться технологиями строительства атомных подводных лодок также отражает стремление Вашингтона сдерживать Китай, к которому Австралия находится в два раза ближе, чем США. До сих пор единственной страной, имевшей доступ к таким американским технологиям, была Великобритания. Ей США открыли секреты строительства атомных подлодок (АПЛ) ещё в 1958 году. Тогда объектом сдерживания был Советский Союз с его самым мощным в мире подводным флотом.

Хотя слово «Китай» в заявлениях из Канберры нигде не прозвучало, в Пекине всё правильно поняли, и именно оттуда немедленно откликнулись на такой шаг, заявив , что не приветствуют создание блока, нацеленного против третьих стран, и призвали избавиться от психологии холодной войны.

Китай неожиданно нашёл взаимопонимание в Париже — из-за того, что Канберра сообщила, что отзывает 40-миллиардный контракт с французской Naval Group на строительство 12 обычных подлодок, чтобы перенаправить эти деньги контракторам в США и Британии. Французы разозлились не меньше, если не больше, чем китайцы.

В Веллингтоне же приветствовали создание нового военно-политического «треугольника», предупредив, однако, что безъядерная политика Новой Зеландии не допускает заход атомных подлодок в её порты (из-за этого Новая Зеландия в 1980-х годах даже приостановила членство в ANZUS, так как американцы настаивали, что договор даёт им такое эксклюзивное право).

В Австралии специально подчёркивают, что атомные подлодки будут нести только ядерный двигатель, но не ядерное оружие (что тем не менее не даст им пропуска в новозеландские порты). Это заявление адресовано, конечно, Новой Зеландии в последнюю очередь. Главным адресатом является Пекин, раздражать который Австралии как минимум невыгодно, так как КНР является её главным торговым партнёром. А Китай и так уже ввёл в последние годы запретительные ввозные пошлины на австралийские сельхозпродукты и уголь.

RoyalAustralianNavy/facebook.com

Создание блока AUKUS является ещё одной попыткой построить систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя бы отдалённо напоминающую такую систему в Евроатлантике, рассказал NEWS.ru эксперт по АТР Борис Волхонский.

Уже не одно десятилетие США стремятся создать в том или ином виде «азиатское НАТО», однако полноценного аналога Североатлантического альянса на Тихом океане не получается. Отчасти потому, что открытая антикитайская направленность такого блока смущает его потенциальных членов; отчасти потому, что партнёры США в регионе в принципе не желают ни в каких военных блоках участвовать. Борис Волхонский доцент Института Азии и Африки МГУ доцент Института Азии и Африки МГУ

В результате американским геополитическим архитекторам приходится довольствоваться разной рецептуры «заменителями», которые, как любые заменители, не могут играть роль полноценного оригинального «продукта».

Тот же ANZUS, только в профиль

В случае с ANZUS Новая Зеландия с населением 4 миллиона человек не играла сколь-нибудь существенной военной роли; в случае с Quad Индия как лидер движения неприсоединения не может вступать в военные союзы даже перед лицом нерешённых территориальных споров с Китаем. Другой член Quad, Япония, тоже не может вступать ни в какие военные альянсы по конституции.

Последняя по времени «постройка» AUKUS, как видно по составу, — это тот же ANZUS, где бесполезная в силу мизерных ресурсов Новая Зеландия заменена на не менее бесполезную из-за географической отдаленности Великобританию. По сути, «НАТО в АТР» так и остаётся осью Канберра — Вашингтон, которую там пытаются (без особого успеха) превратить в многоугольную фигуру.

Если участие Новой Зеландии можно было оправдать хотя бы географией, то что в новом треугольнике делает Великобритания — вообще непонятно. Это выглядит как попытка напомнить самой себе, что Австралия когда-то была частью Британской империи и у Лондона якобы сохранилось здесь какое-то влияние. Но это совершенно фантомное ожидание, — считает Волхонский.

Зона ответственности «странно звучащего» (по выражению президента США Джо Байдена) блока будет распространяться от вод, омывающих Антарктиду, до берегов Китая — самой горячей частью которого видится Тайваньский пролив.