США анонсировали важное заявление G7 по Украине Белый дом: лидеры G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины 12 июля

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом США Джо Байденом

Страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины 12 июля, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат. По ее словам, которые приводит ТАСС, лидеры «семерки» выступят с совместным заявлением по завершении саммита НАТО.

Президент [США Джо] Байден и лидеры стран Группы семи выступят с крупным заявлением совместно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. <...> США вместе с «семеркой» объявят о намерении помочь Украине создать вооруженные силы, которые будут способны защитить себя и сдержать будущие нападения, — сказала сотрудница СНБ.

Слоат уточнила, что декларация G7 будет включать в себя положения о переговорах между Киевом и его партнерами по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности Украине. По ее словам, это станет «четким сигналом» для России о том, что «время не на ее стороне».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь, и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат. Перед этим Кулеба подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины нельзя рассматривать как альтернативу членству страны в Альянсе. По его словам, это должно восприниматься как нечто, что заполнит вакуум между текущим моментом и моментом вступления в военный блок.