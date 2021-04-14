«Спутник V» начнут производить в Южной Корее

https://static.news.ru/photo/2a59594a-9db7-11eb-8b15-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российскую вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции начнут производить в Южной Корее. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соответствующее соглашение с компаниями GL Rapha и ISU Abxis, говорится в сообщении фонда.

РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Корее, — говорится в сообщении.

Производить российский препарат в стране начнут уже в конце апреля. Производство находится в городе Йонъин.

Вакцину «Спутник V» одобрили уже 60 стран с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире

Ранее NEWS.ru писал, что производство вакцины против коронавируса «Спутник V» запустили на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». В РФПИ отметили, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V» и фармпроизводство там «соответствует самым строгим стандартам».