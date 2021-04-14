Производство вакцины «Спутник V» стартовало в Сербии

https://static.news.ru/photo/98edd562-9d3e-11eb-8474-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Производство вакцины против коронавируса «Спутник V» запустили на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии, — сообщили в РФПИ.

В фонде также отметили, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V», и фармпроизводство там «соответствует самым строгим стандартам». В РФПИ не исключили, что в дальнейшем препарат будет экспортироваться из Сербии «в другие страны региона».

С начала текущего года российский препарат активно применяется для вакцинации населения Сербии, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации могут быть существенно увеличены, — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцину «Спутник V» одобрили уже 60 стран с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Как писал NEWS.ru, Центр Гамалеи готов поделиться технологией очистки с другими производителями препаратов против коронавирусной инфекции, чтобы снизить риски побочных эффектов. Об этом говорится в заявлении центра, опубликованном на официальном сайте «Спутника V». Отмечается, что безопасность вакцины российского производства обеспечивается в том числе за счёт 4-стадийной очистки, которая включает две стадии тангенциальной фильтрации и две стадии хроматографической очистки.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что к настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая возникновения тромбозов у граждан, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V».