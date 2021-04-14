Центр Гамалеи поделится технологиями с другими производителями вакцин

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Центр Гамалеи готов поделиться технологией очистки с другими производителями препаратов против коронавирусной инфекции, чтобы снизить риски побочных эффектов. Об этом говорится в заявлении центра, опубликованном на официальном сайте «Спутника V».

Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов во время вакцинации, — говорится в заявлении.

Отмечается, что безопасность вакцины российского производства обеспечивается в том числе за счёт четырёхстадийной очистки, которая включает две стадии тангенциальной фильтрации и две стадии хроматографической очистки.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала журналистам, что к настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая возникновения тромбозов у граждан, которые прошли вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции нового типа российского производства «Спутник V»

Как сообщал NEWS.ru, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек 19 апреля прилетит в Москву на переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что Чехия также готова выкупить у Дании все дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca. После отказа королевства от этого препарата Гамачек выдал поручение чешскому послу в Копенгагене договориться об этом.