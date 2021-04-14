У привитых вакциной «Спутник V» граждан не возникает тромбоза

https://static.news.ru/photo/4b9d7bbe-9d2a-11eb-8412-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая возникновения тромбозов у граждан, которые прошли вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекциии нового типа российского производства «Спутник V». Об этом в среду, 14 апреля, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

Самойлова подчеркнула, что у людей, привитых отечественной вакциной, на данный момент ни разу не было зафиксировано возникновения тромбоза на фоне применения сыворотки или же в качестве непосредственного следствия её использования.

По её словам, указанную информацию также подтвердили в аргентинском Министерстве здравоохранения.

Многостадийная очистка вакцины с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов, — цитирует главу Росздравнадзора РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинспектируют производство российского препарата «Спутник V» в мае и июне. Об этом говорится в плане организации по оценке вакцин от COVID-19.