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У привитых вакциной «Спутник V» граждан не возникает тромбоза

16:56, 14 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К настоящему моменту не было зафиксировано ни одного случая возникновения тромбозов у граждан, которые прошли вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекциии нового типа российского производства «Спутник V». Об этом в среду, 14 апреля, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

Самойлова подчеркнула, что у людей, привитых отечественной вакциной, на данный момент ни разу не было зафиксировано возникновения тромбоза на фоне применения сыворотки или же в качестве непосредственного следствия её использования.

По её словам, указанную информацию также подтвердили в аргентинском Министерстве здравоохранения.

Многостадийная очистка вакцины с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов, — цитирует главу Росздравнадзора РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинспектируют производство российского препарата «Спутник V» в мае и июне. Об этом говорится в плане организации по оценке вакцин от COVID-19.

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