ВОЗ проверит производство вакцины «Спутник V» в мае — июне

https://static.news.ru/photo/9a85a6dc-9bab-11eb-adad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинспектируют производство российского препарата «Спутник V» в мае и июне. Об этом говорится в плане организации по оценке вакцин от COVID-19.

Решение после проверки будет принято после получения всех данных и проведения инспекций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа. Отмечается, что отдельные встречи в рамках этого процесса уже были проведены.

Ранее СМИ сообщили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) планируют посетить площадки, где производится вакцина «Спутник V». В этом им будет оказана вся необходимая поддержка и предоставлена вся информация о производстве.

Как сообщал NEWS.ru, российская вакцина «Спутник V» даже после одобрения европейским регулятором появится в странах Евросоюза «слишком поздно». Такое заявление сделал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.