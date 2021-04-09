Еврокомиссар посетовал, что «Спутник V» слишком поздно придёт в ЕС

https://static.news.ru/photo/c10fdc00-9a52-11eb-82ca-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российская вакцина «Спутник V» даже после одобрения европейским регулятором появится в странах Евросоюза «слишком поздно». Такое заявление сделал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.

По его словам, российский препарат получит в Европе «верную оценку», сообщает Spiegel.

Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели — вакцинировать по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» просто-напросто придёт слишком поздно, — отметил Бретон в беседе с изданием.

Он добавил, что европейцам хватит других вакцин, чтобы выработать коллективный иммунитет к лету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа до сих пор не может определиться, необходимо ли регистрировать в странах Евросоюза российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что между правительствами стран Старого Света существуют разногласия по этому вопросу.