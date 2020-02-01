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Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в субботу, 1 февраля, встретится в Кабуле с представителями афганских властей, в том числе и с президентом страны Ашрафом Гани.

Об этом сообщает ТАСС. Стороны возобновят обсуждение мирного урегулирования в Афганистане. Накануне в пятницу, 31 января, Халилзад побывал в столице Пакистана Исламабаде, где обсуждал прекращение конфликта в соседней стране с главой пакистанского МИДа Шахом Мехмудом Куреши.

США в 2018 году начали переговоры с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Официальное правительство в Кабуле в этих контактах участие практически не принимало и лишь оповещалось Вашингтоном о ходе процесса. В сентябре 2019 года спецпредставитель США сообщил о достижении принципиальной договорённости с талибами о мире. Однако затем контакты временно прекратились по инициативе Дональда Трампа. Переговоры возобновились в январе 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru, при крушении американского самолёта Bombardier E-11A в Афганистане мог погибнуть офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, известный как Тёмный Принц. Он принимал непосредственное участие в планировании ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.