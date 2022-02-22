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Спецназ США покинул Украину, его последней миссией было сопровождение сотрудников американского посольства изь Львова в Польшу прошедшей ночью. Об этом сообщила в своём Twitter-аккаунте корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран.

Силы спецназначения США покинули Украину... Их последней миссией было сопроводить персонал посольства США в Польшу прошлой ночью, — написала она.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее сообщил, что инструкторы Запада тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения, согласно которым из страны должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с применением химических веществ на востоке Украины. По данным оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ