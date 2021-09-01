Спецназ России вошёл в горячую точку на границе Израиля и Сирии

Российские отряды спецназа и военной полиции вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад сирийской провинции Деръа. Она находится возле границы с Израилем и Иорданией. Об этом сообщила «Русская весна».

В последние недели в квартале шли бои. Сейчас заключено перемирие властей Сирийской Арабской Республики с оппозицией района Деръа-аль-Балад. Были достигнуты договорённости прекратить огонь, впустить российских военных, создать блокпосты вооружённых сил САР и сдать оружие.

Первые несколько десятков боевиков сдают оружие. Отказавшихся от амнистии вывезут в зону деэскалации Идлиб.

Ранее сообщалось, что российские военные применили в Сирии экзоскелеты. В частности, так называемый пассивный экзокаркас применяли сапёры при разминировании оставшихся от боёв мин-ловушек и неразорвавшихся боеприпасов. Данный тип технологии снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат сапёра и позволяет ему переносить тяжёлые объекты на короткие расстояния.