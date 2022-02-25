Спецназ ФРГ вывез из Киева руководителя германской разведки

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Кaль был в срочном порядке вывeзен из Киева силами специального назначения. Об этом cообщает РИА «Новости».

Кaль прибыл в Киев за несколько дней до начала воeнной операции России по демилитаризации Украины, чтобы обcудить с украинскими коллегами cитуацию вокруг страны. Он не уcпел покинуть страну вместе с дипломатами, для его вывоза потребовалоcь задействовать специальное подразделение разведки, сообщает агентство.

Каль ранее перечислил возможные сценарии противостояния Москвы и Киева. В конце января он заявлял, что по его мнению, власти России могут пойти на действия по дестабилизации правительства на Украине, поддержать сепаратистов на востоке или заняться изменением демаркационной линии в пользу самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.