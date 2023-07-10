Специалист по этикету указала на ошибку Байдена при встрече с Карлом III Специалист по этикету Маркова: Байден не должен был хлопать по плечу Карла III

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Карл III, Джо Байден

Встреча короля Великобритании Карла III с президентом США Джо Байденом в Виндзорском замке сопровождалась рукопожатием, после чего американский лидер похлопал монарха по плечу, что является неуместным поведением, рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» специалист по европейскому светскому этикету Ксения Маркова. Она напомнила, что, согласно правилам, нельзя тактильно касаться монархов, кроме случаев, когда они сами это предлагают.

Существуют определенные, сложившиеся веками правила этикета и протокола. Одно из них: не принято тактильно касаться монархов. На более бытовом уровне это предполагает, что «простые смертные» никогда не инициируют даже простое рукопожатие, а ожидают, пока монарх обозначит именно эту форму в качестве приветствия, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что американскому президенту стоило остановиться на рукопожатии, так как приобнимать и похлопывать руки монарха — неуместно. По словам эксперта, если рукопожатие, то есть сомкнутые ладони двух людей, может происходить чуть дольше обычного — чтобы фотографы успели запечатлеть этот момент, — то объятия и похлопывания являются нарушением этикета. Однако американцы часто придерживаются своих правил в этом вопросе, неважно, на чьей территории они находятся, признала Маркова.

Просто люди, конечно, практически как угодно могут демонстрировать свои чувства и настроения, но главы государств — нет. Для этого и существует протокол, — заключила эксперт.

Ранее подчиненные президента США Джо Байдена рассказали, почему избегают встреч с ним наедине. Дело в том, что если на публике американский лидер предпочитает говорить шепотом, то наедине с подчиненными он повышает голос и использует нецензурную брань.