Спец по дождевым червям: что известно о будущем главкоме НАТО в Европе США выдвинули русскоговорящего генерала Каволи на один из ключевых постов в Альянсе в разгар противостояния с РФ

Генерал армии Соединённых Штатов Кристофер Каволи / Фото Karsten Klama/dpa/Global Look Press

Самым влиятельным западным военным в Европе в разгар геополитического противостояния с Россией может стать 58-летний боевой генерал Кристофер Джерард Каволи. Кстати, свободно говорящий по-русски. Джо Байден выдвинул кандидатуру Каволи на пост главы Европейского командования Вооружённых сил США и верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR), пишет Politico. Кандидатуру уже одобрил Североатлантический совет (он отвечает за политические решения Альянса). Теперь дело за малым: Каволи должен утвердить американский сенат. По данным издания Politico, слушания в профильном комитете по вооруженным силам ожидаются до конца мая, а официальное вступление в должность, если все пройдет гладко, запланировано на лето. NEWS.ru выяснил подробности неординарной биографии военного, которому, вероятно, предстоит сыграть одну из ключевых ролей в становлении нового баланса сил в Европе. И здесь надо подчеркнуть: в отличие от генсека НАТО командующий союзными силами — фигура не номинальная.

Скрежет зубовный

Каволи родился в 1964 году, то есть в разгар холодной войны, в американо-итальянской семье в Вюрцбурге — на базе ВВС США в Западной Германии, где служил его отец полковник Иво Каволи. Все армейское детство Кристофер кочевал по городам ФРГ и Италии, включая Рим и шекспировскую Виченцу. В 1987 году молодой человек окончил престижный Принстонский университет — неожиданно со степенью бакалавра биологии. Как признает Politico, тема его дипломной работы — «Влияние дождевых червей на вертикальное распределение плесневых грибов в почве» — не предвещала выдающейся военной карьеры. Но не тут-то было: Каволи все же пошел по стопам отца.

Генерал Кристофер Каволи (слева) на венгерско-американских военные учения Breakthrough 2019 ZSOLT SZIGETVARY/EPA/TASS

После окончания гражданского вуза он поступил в Учебный корпус подготовки офицеров запаса (ROTC) и вскоре получил боевое крещение в войне в Персидском заливе. Затем в конце 1990-х его отправили в Боснию, а с 2006 года Каволи руководил операциями в Афганистане. Какое-то время он даже был заместителем командующего региональным командованием НАТО в Герате. Фронтовой опыт не помешал Каволи получить степень магистра в Йельском университете по русскому языку, который он выучил, как говорят, в совершенстве, наравне с итальянским и французским. Как признают СМИ, специализация на России и Восточной Европе в значительной степени предопределила его нынешнее выдвижение.

Диплом Йельского университета обычно приводит к развилке в карьере армейского офицера, отмечает Politico. Все шло к тому, что Каволи станет востребованным кабинетным стратегом. Он дорос до кабинета директора Объединенного штаба Пентагона по России и должности офицера по иностранным делам (это офицер любого из шести родов войск Вооруженных сил США, который является региональным экспертом в военно-политических операциях). Каволи специализировался на РФ и Евразии. Эта работа могла бы поставить крест на его «полевой» службе. Однако офицеру удавалось перемещаться между передовой и штабами.

Особенно травматичной для него оказалась афганская история. В начале 2006 года, когда силы Пентагона были брошены на Ирак, боевики усилили атаки на аванпосты США по всему Афганистану, особенно в горных районах на востоке страны. Подполковник Каволи вызвал туда подкрепление — 700 солдат 1-го батальона 32-го пехотного полка. Их прибытие стало началом кровавого 16-месячного противостояния в долине Корангал, которую еще называют «долиной смерти». Эта операция стоила американцам слишком дорого. Из населенных пунктов, завоеванных огромной ценой, им пришлось отступить. А заодно похоронить планы по обеспечению там стабильности и закреплению на местах сил афганского правительства.

Это очень подавляло. За нами остались горы трупов, — признавал сам Каволи в беседе с военным писателем Уэсли Морганом.

По его собственным словам, он испытывал такой стресс, что ему «понадобилась стоматологическая помощь для исправления прикуса и повреждений, вызванных постоянным скрежетом зубов».

Генерал на колесах

У Каволи был необычный карьерный рост по сравнению со среднестатистическим армейским четырехзвездным генералом (высшее воинское звание высшего офицерского состава в мирное время. — NEWS.ru). Он не только понимает, как устроен театр военных действий, но и пользуется известностью на континенте, — говорит Ричард Хукер, бывший директор по Европе и России Совета по национальной безопасности и декан колледжа обороны НАТО в Риме.

Генерал Кристофер Каволи (в центре) на военных учениях DEFENDER Europe 20 Plus в Польше MARCIN BIELECKI/EPA/TASS

Последние четыре года Кристофер Каволи командует армией США в Европе и Африке (ее штаб-квартира находится в немецком Висбадене). С 2018 года две ипостаси — фронтовая и аналитическая — помогали генералу, когда ему приходилось думать над тем, как перегруппировывать силы США и НАТО при подготовке к крупным маневрам. В частности, Каволи курировал серию амбициозных и крупнейших с 1980-х годов военных учений НАТО, в которых принимали участие десятки стран, в том числе Финляндия и Швеция, еще не собиравшиеся вступать в Альянс. Ему также удалось восстановить V армейский корпус в ФРГ, который координирует логистику между НАТО и США, включая новый американский штаб командования в Познани. Каволи занимался расширением ротационного развертывания в Румынии и Польше, которое в Москве не раз называли угрозой для национальных интересов РФ.

Ему пришлось погрузиться и в более сложные вопросы: например, изучение железнодорожной колеи и транспортной инфраструктуры в Восточной Европе, которая все еще нередко использует стандарты Организации Варшавского договора в попытке облегчить передвижение войск и техники НАТО, — пишет Politico.

По мнению НАТО, Каволи готовится стать самым высокопоставленным офицером Альянса в переломный момент.

Я не думаю, что когда-либо мы наблюдали ситуацию, подобную нынешней, когда у нового главнокомандующего будет столько забот в первый же день вступления в должность, — говорит Лия Шойнеманн, заместитель директора Инициативы по трансатлантической безопасности Атлантического совета.

Кристофер Каволи, генерал армии США, получает баварский орден «За заслуги» от премьер-министра Баварии Сёдера Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

А сможет ли четырехзведный генерал в будущем претендовать на пост генсека НАТО? Это вряд ли, признают эксперты. Все-таки руководитель Альянса — должность политическая, и ее, как правило, занимают высокопоставленные гражданские деятели, например дипломаты, бывшие министры иностранных дел, экс-премьеры. Так, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг дважды (в 2000–2001 и 2005–2013 годах) возглавлял правительство Норвегии, а начинал карьеру как журналист и активист Норвежской рабочей партии. Между прочим, на пост генсека его выдвинула не кто-нибудь, а Ангела Меркель.

Перед Кристофером Каволи стоят иные задачи. Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе является одним из двух стратегических командующих Альянса. Он отвечает за общее командование военными операциями НАТО в Европе. Если американские сенаторы благополучно утвердят Каволи, то уже летом он сменит генерала Тода Уолтерса на торжественной церемонии в Верховном штабе союзных держав в Европе (SHAPE) в бельгийском Монсе. А его первый выход в свет ожидается в конце июня на саммите НАТО в Мадриде, где Альянс собирается презентовать свою новую стратегическую концепцию, которая не обновлялась с 2011 года. Как не без иронии отмечают наблюдатели, при нынешней жизни Кристоферу Каволи наверняка снова понадобится стоматолог.