СПЧ ООН заявил о преступлениях ВСУ в отношении российских военнопленных

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили как минимум два военных преступления, говорится в докладе Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине, который приводит РИА Новости. Речь идет о расстрелах и пытках российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года. Подчеркивается, что после захвата солдаты ВС РФ получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.

Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями, — передает агентство.

Комиссия уточнила, что первое преступление было совершено ВСУ в Малом Рогане Харьковской области, а второе в районе Дмитровки Киевской области.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Ранее он сообщал, что обмен пройдет в формате «110 на 110» (человек). По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ. Позднее Минобороны подтвердило данную информацию.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен, мародерство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Нарушившему закон может грозить срок от трех до 15 лет лишения свободы.