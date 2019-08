Христиания в столице Дании Копенгагене не была первой коммуной хиппи в Европе, но стала, пожалуй, самой известной и сохранилась по сей день. Её название не имеет ничего общего с религией: просто однажды, в 1971 году, копенгагенские хиппи, сквоттеры и прочие неформалы оккупировали пустующие военные казармы в районе Христиансхавн.

Долгие годы жители Христиании сопротивлялись давлению властей, не платили налоги и вообще считали свой «свободный город» эдаким государством в государстве вроде Ватикана. Все важные решения принимали на общественном совете, напоминающем древнерусское вече (в том плане, что победителей определяли по громкости криков). В Христиании до сих пор есть свои команды по уборке мусора, детские сады, молодёжные клубы, почтовая служба, ремонтные бригады и даже валюта. И свои законы, которых, впрочем, немного. Это запрет на автомобили, огнестрельное оружие и тяжёлые наркотики.

Никто не говорил о лёгких. Хотя каннабис в Дании запрещён, в коммуне хиппи его открыто продают с самого дня основания. Главная улица Христиании так и называется — улица Барыг. Торговля марихуаной и гашишем вносит неоценимый вклад в экономику анклава, но не является единственным источником его дохода. Деньги в казну также приносит продажа изделий местных арт-студий, различные мастер-классы и, конечно, же туризм. Правда, он же, как верят некоторые жители Христиании, её и убивает.

Число резидентов коммуны сегодня составляет около тысячи человек, а туристов и просто желающих закупиться нелегальным товаром туда приходит более миллиона в год. И если раньше собственноручно выращенной «травкой» приторговывали местные хиппи, то сегодня это дело разрослось до промышленных масштабов и отошло в руки криминальных банд.