Советник Эрдогана прокомментировал поставки оружия на Украину

России не нужно беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину. Анкара отделяет яблоки от груш. Об этом заявил в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.

Турция, налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш, — сказал политик.

По его словам, Анкара обладает возможностями и дипломатическими навыками для поддержки многоаспектных контактов с разными странами, а также для налаживания отношений с государствами в соответствии с потребностями и интересами.

В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем, — заявил Кючюкйылмаз.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Москве следует смириться с поставками оружия из Турции на Украину. Он пояснил, что украинская армия даже с турецкими беспилотниками не сможет превзойти российскую, а турецко-украинские отношения не представляют какой-либо угрозы для Москвы. Турция стремится поддерживать на хорошем уровне отношения с Россией, добавил Унал.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит беспилотники Bayraktar TB2. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что беспилотники приобретаются для сдерживания России и защиты территории страны. Он добавил, что в ходе военного конфликта дроны будут применяться в любой части Украины, в том числе в Донбассе.