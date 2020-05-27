Мир

Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией

16:00, 27 мая 2020 15
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией одобрено Советом ЕС.

Сегодня Совет (ЕС) одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией, цитирует ТАСС заявление Совета.

Отмечается, что после одобрения документа стороны должны сообщить друг другу о решении и затем смогут воспользоваться соглашением об упрощении визового режима в случае положительного результата.

Соглашение вступит в силу 1 июля. Согласно ему, визы подешевеют до €35, а пребывание продлится до 180 дней в году.

Евросоюз и Белоруссия начали работу над соглашением в 2014 году. После консультаций по этому вопросу стороны приступили к подготовке соглашения об упрощении визового режима. Ранее соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией было одобрено Европарламентом.

Как писал NEWS.ru ранее, Совет ЕС заявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.

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