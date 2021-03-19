Совбез Украины ввёл санкции против Януковича

https://static.news.ru/photo/0bb5795a-88e1-11eb-83bc-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции против экс-президента страны Виктора Януковича и некоторых бывших украинских чиновников. Об этом заявил секретарь организации Алексей Данилов.

СНБО ввёл персональные санкции против почти 30 человек, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, — бывший глава украинского правительства Николай Азаров, а также глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и другие. Их обвинили в содействии деятельности российских органов власти и препятствовании свободам и правам человека, а также в участии в подготовке референдума в Крыму.

Государство Украина ввело максимальный объём санкций [против вышеуказанного списка лиц], — сказал Данилов.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.

20 февраля Зеленский подписал указ о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, по статье «Финансирование терроризма». Об этом сообщал NEWS.ru.