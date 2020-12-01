Совбез ООН проведёт неформальную встречу с представителями ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/39a66914-341d-11eb-b4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совбез ООН организует неформальное заседание, которое будет посвящено Минским соглашениям по Донбассу. В обсуждении выполнения пакета мер от 2015 года примут участие представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Ожидается проведение 2 декабря заседания по «формуле Арриа», посвященного теме Украины, — отметил собеседник агентства.

Формат «формулы Аррии» подразумевает неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН, ни правилами Совбеза ООН. В некоем «обмене мнениями» от ДНР примет участие глава МИД республики Наталья Никонорова, от ЛНР — полпред республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего. Представители каких государств примут участие в данной встрече, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила: Донбасс можно вернуть под контроль Киева, если предоставить жителям самопровозглашённых республик «много денег». Она добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».