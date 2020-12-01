Совбез ООН проведёт неформальную встречу с представителями ДНР и ЛНР

Совбез ООН организует неформальное заседание, которое будет посвящено Минским соглашениям по Донбассу. В обсуждении выполнения пакета мер от 2015 года примут участие представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Ожидается проведение 2 декабря заседания по «формуле Арриа», посвященного теме Украины, — отметил собеседник агентства.
Формат «формулы Аррии» подразумевает неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН, ни правилами Совбеза ООН. В некоем «обмене мнениями» от ДНР примет участие глава МИД республики Наталья Никонорова, от ЛНР — полпред республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего. Представители каких государств примут участие в данной встрече, не уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила: Донбасс можно вернуть под контроль Киева, если предоставить жителям самопровозглашённых республик «много денег». Она добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».