Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к переговорам о прекращении огня

https://static.news.ru/photo/be0c99e6-02a7-11eb-8244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Совет Безопасности ООН по итогам обсуждения ситуации с обострением армяно-азербайджанского конфликта призвал Ереван и Баку прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявил председатель СБ ООН Абду Абарри.

Члены СБ ООН заявили о центральной роли Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и призвали Ереван и Баку к контактам с сопредседателями для «возобновления диалога без предварительных условий», сообщает РИА Новости.

Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, — сказано в заявлении Абарри.

27 сентября Азербайджан обвинил вооружённые силы Армении в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что наступление на карабахском направлении начал Баку.

При этом уже 28 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ВС Армении за прошедшие сутки нанесли более 1,2 тысячи ударов по населённым пунктам на территории Азербайджана.

С призывом к сторонам конфликта прекратить огонь ранее выступила председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко