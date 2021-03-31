Сотрудник КГБ Белоруссии пытался сливать данные иностранным спецслужбам

https://static.news.ru/photo/f45e40e8-9259-11eb-9795-96000091f725_660.jpg Комитет государственной безопасности Республики Беларусь Фото: ru.wikipedia.org

В Белоруссии задержали офицера КГБ, который пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам. Об этом рассказал глава ведомства республики Иван Тертель.

По его словам, ещё осенью прошлого года КГБ получил информацию, что один из сотрудников службы предпринимает попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера. Речь идёт о 37-летнем подполковнике КГБ Белоруссии Алексее Храловиче, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Фактически мы имели дело с так называемым на профессиональном языке спецслужб инициативником, — заявил глава КГБ.

Тертель добавил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко контрразведкой была «спланирована и реализована оперативная комбинация». В результате сотрудник работал под контролем белорусских спецслужб.

Телеканал сообщил, что опубликованные ранее Telegram-каналом Nexta телефонные разговоры с голосами пресс-секретаря президента республики Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышенка и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова были срежиссированы. Отмечается, что общавшиеся по телефону знали, что их прослушивают и записывают. Таким образом в КГБ пытались вычислить, кто сдаёт секретные данные.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии пообещали опубликовать перечень с именами людей, которые руководят из-за рубежа протестами. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что некие деструктивные силы попытались поднять «протестную массу» и дестабилизировать ситуацию в стране. Чиновник назвал этих людей «предателями, входящими в BYPOL».