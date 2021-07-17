Соседка рассказала о семье погибших в Солнцево детей

Из трёх сбитых в Солнцево детей двое скончались в больнице. Соседка, организовавшая сбор средств на похороны, рассказала «МК» о семье, которую постигла трагедия.

Их всего 7 человек — Марина, её муж и пятеро детей. Самая старшая — девочка лет 16, старшеклассница. Потом Дима, ему 8-9 лет, Максим 5 лет, Рома 4 лет, который умер в больнице, и 9-месячная Вероничка, дай бог ей выжить, — ц итирует издание женщину по имени Олеся.

По словам соседки, вторым погибшим на роковой «зебре» мальчиком оказался племянник Марины Серёжа. Мальчик вместе с родителями приехал на свадьбу.

А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны, — резюмировала женщина.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Студентка Валерия Бaшкирова, управляя автомобилем Mаzda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДTП заявила, что в момент ДTП «сидела в телефоне».

Никулинcкий районный суд Москвы отправил 18-летнюю Бaшкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домaшний арест.