Сопротивление полезно: экипаж Asphalt Princess помешал захвату танкера

Захват танкера Asphalt Princess в Османском заливе удалось предотвратить благодаря действиям экипажа судна и помощи ВМС Омана и США. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на осведомлённые источники в правительстве страны.

Инцидент произошёл во вторник, 3 августа. По информации собеседника издания, на борт танкера поднялись вооружённые граждане Ирана, которые потребовали сменить курс и вести судно в оманский порт Сухар, что в иранских территориальных водах.

Сообщается, что команда танкера не подчинилась поступившему приказу и вывела из строя двигатели судна. Также к танкеру направились корабли ВМС Омана и США. Узнав об этом, захватчики покинули место происшествия на катерах. По разным данным, в попытке захвата участвовали от пяти до девяти человек.

The Times пишет, что, по мнению британских спецслужб, к попытке захвата могли быть причастны военнослужащие Ирана или их союзники. При этом официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде отверг подобные предположения.

Ранее о захвате танкера близ ОАЭ сообщал телеканал Sky News. По данным СМИ, на борт высадились порядка девяти вооружённых человек, которые в результате захватили судно. Они приказали экипажу Asphalt Princess следовать в территориальные воды Ирана.

Как напоминает BBC, захваченное судно принадлежит компании Prime Tankers, чья штаб-квартира расположена в Дубае. В 2019 году принадлежавший данной компании нефтяной танкер Riah тоже был захвачен иранскими военнослужащими.