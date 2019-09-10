https://static.news.ru/photo/e84e7c00-d3f1-11e9-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьёв одной фразой прокомментировал слова осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова, заявившего о «возвращении в Крым на танке».

О. Сенцов, простой режиссёр, — написал Соловьёв в Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что режиссёр Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках». По его словам, пока такой возможности нет. Он отметил, что будет жить в Киеве, где находится его мать. Однако ребёнка Сенцов намерен отправить к бывшей жене на полуостров.