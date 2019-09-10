https://static.news.ru/photo/d0456822-d3be-11e9-96a0-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках».

По его словам, пока такой возможности нет, передаёт « 112 Украина ».

Касаемо Крыма — вернусь туда только на танках, но пока не можем, — подчеркнул он.

Он отметил, что будет жить в Киеве, где находится его мать. Однако ребёнка Сенцов намерен отправить к бывшей жене на полуостров.

Как ранее писал News.ru, Сенцов заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями. Он отметил, что в России есть много людей, которые выступают против политики Путина и настроены на борьбу за свободную Россию. Он назвал их настоящими братьями и пообещал сделать всё возможное для обеспечения их защиты.