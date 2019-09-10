https://static.news.ru/photo/36aa14c8-d3ba-11e9-b173-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Освобождённый украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

То, что сейчас происходит в Украине, наш конфликт с Россией, назовем так, — он во многом информационный. Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают, — цитирует его « Интерфакс-Украина ».

Он отметил, что в России есть много людей, которые выступают против политики Путина и настроены на борьбу за свободную Россию. Он назвал их настоящими братьями и пообещал сделать всё возможное для обеспечения их защиты.

Ранее, как писал News.ru, Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене. Об этом рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, 24 человека были освобождены под её личное обязательство.