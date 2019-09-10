https://static.news.ru/photo/359771ca-d3a1-11e9-949d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене. Об этом рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По её словам, 24 человека были освобождены под её личное обязательство как человека, который заслуживает доверия, согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Всего в страну вернулись 35 заключённых. Среди них — осуждённый за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу украинские военные, передаёт РИА Новости .

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Ранее Денисова заявила, что Украина и Россия могут до конца года организовать второй этап освобождения осуждённых и задержанных граждан. По её словам, в настоящее время в российских тюрьмах находятся 113 украинцев, писал News.ru.