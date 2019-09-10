https://static.news.ru/photo/86661374-d39a-11e9-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Украина и Россия могут до конца года организовать второй этап освобождения осуждённых и задержанных граждан.

По её словам, в настоящее время в российских тюрьмах находятся 113 украинцев.

Мы не останавливаемся, мы проводим переговоры. И лично президент, и руководитель рабочей группы Андрей Ермак, — подчеркнула она.

Денисова, что украинская сторона намерена вернуть всех заключённых, однако для этого необходима «тишина», передаёт телеканал « 1+1 ».

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой. Помощник Зеленского Андрей Ермак уточнил, что работа, в том числе на уровне государств, идёт ежедневно.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.