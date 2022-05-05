Соловьёв обвинил экс-главу Минобороны ДНР Стрелкова в предательстве

Владимир Соловьёв / Фото Сергей Карпухин/ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» обвинил бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова в предательстве. По словам журналиста, решение о сдаче Славянска и отступление к Донецку тот принял добровольно. Соловьёв отметил, что отставной военный деятель был «хорошим офицером, но не полководцем».

По его вине линия фронта приблизилась к окраинам Донецка. Что мешало ему занять оборону? Зачем он отдал всю землю? Ему было нечем воевать? Он получил всю ту помощь, на которую рассчитывал. Ты отдал гигантскую территорию, ты предал ребят, которые были под твоим началом, — заявил телеведущий.

Ранее Стрелков в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.

По его словам, в НАТО рассчитывают нанести России военное поражение на Украине, спровоцировать переворот и использовать Россию против Китая «точно так же, как сейчас используют Украину». По мнению Стрелкова, сами действия на Украине начались «с подачи» окружения российского президента, члены которого изначально были в курсе замыслов Альянса.

Это может свидетельствовать о существовании заговора с целью уничтожения «условно-патриотической» группировки в Кремле и намерениях добиться частичного развала России с потерей примерно трети территорий страны, отметил он.