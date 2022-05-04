Стрелков: США готовят для России судьбу Украины

Игорь Стрелков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал NEWS.ru слова президента Румынии Клауса Йоханниса, который одобрил ввод в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35. По его словам, целью ввода войск должно стать военное поражение России на Украине и втягивание её в войну против Китая.

Я в этом даже нисколько не сомневаюсь, вот ни капельки. Планируют [наступление], конечно, планируют, причём не только [в] Приднестровье, планируют уничтожить всю Российскую Федерацию, — заявил Стрелков.

По его словам, в НАТО рассчитывают нанести России военное поражение на Украине и по итогам этого поражения спровоцировать переворот и использовать Россию против Китая «точно так же, как сейчас используют Украину». По мнению Стрелкова, сами действия на Украине начались «с подачи» окружения российского президента, члены которого изначально были в курсе замыслов НАТО. Это может свидетельствовать о существовании заговора с целью уничтожения «условно-патриотической» группировки в Кремле и намерении добиться частичного развала России с потерей примерно трети российских территорий.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что в страну будет направлен американский батальон Stryker, который будет выполнять задачи НАТО в области обороны. От также добавил, что ожидает прибытия отряда истребителей F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса.

Как отмечается в письме румынского лидера, решение связано с «массированным усилением российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе». Йоханнис отметил, что после анализа НАТО ситуации с безопасностью в регионе он принял решение, предложенное премьер-министром страны. Он также предварительно провёл консультации с Высшим советом национальной обороны.