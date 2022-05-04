Президент Румынии разрешил ввести в страну американских военных

Клаус Йоханнис / Фото Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

В Румынию направят американский батальон Stryker, он будет выполнять задачи НАТО в области обороны, сообщил парламенту президент страны Клаус Йоханнис. Он добавил, что ожидает прибытия отряда истребителей F-35, пишет портал Stiri pe surse.

Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса, — сообщает издание.

Как отмечается в письме румынского лидера, решение связано с «массированным усилением российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе».

Йоханнис отметил, что после анализа НАТО ситуации с безопасностью в регионе он принял решение, предложенное премьер-министром страны. Он также предварительно провёл консультации с Высшим советом национальной обороны.

В итоге принято решение о дислокации в Чёрном море в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Наблюдение с воздуха будут вести самолёты США, Италии и Германии. Кроме того, Румыния планирует дислокацию сил США на румынской территории в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.

Ранее бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил NEWS.ru, что Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество въехавших в Молдавию румынских военных, которые несут службу на объектах Министерства обороны, маскируясь под молдавских военнослужащих.