Стрелков: Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил NEWS.ru, что Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество въехавших в Молдавию румынских военных, которые несут службу на объектах Министерства обороны, маскируясь под молдавских военнослужащих.

На румынских офицеров заменена значительная часть ответственных должностей в штабах всех уровней, кроме того, на румынских бойцов заменён личный состав комендантских рот, которые в Молдове осуществляют функции военной полиции и в случае необходимости могут быть применены в интересах НАТО, — подчеркнул Стрелков.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Бухаресте заявили, что граждане России подвергаются притеснениям на территории Румынии. Так, известны случаи блокировки банковских счетов и создания препятствий в данной сфере для предпринимателей, чей бизнес связан с РФ. Кроме того, зафиксированы жалобы на притеснения в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских — липован и русин.

До этого первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что россиянам сейчас нечего делать в Европе, особенно на фоне ситуации в Бухаресте, где водитель протаранил здание российского посольства.