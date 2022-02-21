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ВЦИОМ: большинство россиян одобрили приём эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают решение о приёме эвакуированных из Донбасса
14:30, 21 февраля 2022
ВЦИОМ: большинство россиян одобрили приём эвакуированных жителей ДНР и ЛНР Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приёме жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. Против высказались 13% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Россияне поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%), — говорится в сообщении.

При этом противоположного мнения чаще придерживаются россияне 18–34 лет (31% — 18–24 лет, 20% — 25–34 лет).

75% опрошенных также поддерживают решeние президента России Владимира Путина об единовременной выплате бежeнцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Не поддержали данную мeру поддержки 18%.

18 февраля Путин поручил правительству выделять средства каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу. Сумма составляет 10 тысяч рублей. Всего ожидается, что в Россию прибудут от 500 до 700 тысяч жителей Донбасса. Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что область уже получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам.

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