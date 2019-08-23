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Запад пытается сделать из Украины противостоящим России плацдармом, а после планирует окончательно разграбить страну, считает социолог из Донецка Евгений Копатько.

По его мнению, потеря независимости от других государств связана с давлением на украинских олигархов.

Владельцы заводов, газет, пароходов и их активы в виде предприятий находятся на Украине, а деньги — на Западе, и они заложники этих обстоятельств, — приводит портал «ПолитНавигатор» слова Копатько.

Он также выразил уверенность в том, что западные страны в итоге передадут украинские земли в пользование транснациональным корпорациям, чтобы нанести экономический вред России и сделать из украинцев дешёвую рабочую силу.

В Германии украинских мигрантов уже 19%. Таким образом они хотят пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей в Польше, Германии, Португалии, Чехии, Италии и дальше по списку, — сказал Копатько.

Социолог также не исключил, что в итоге территория Украины значительно сократится, так как часть земель европейские страны поделят между собой.

Ранее News.ru писал о том, что главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в нежелании объявить войну России. При этом он отметил, что всё идёт к тому, что в ближайшее время произойдёт разрыв всех отношений с Москвой и начало полномасштабных военных действий.