Запад пытается сделать из Украины противостоящим России плацдармом, а после планирует окончательно разграбить страну, считает социолог из Донецка Евгений Копатько.
По его мнению, потеря независимости от других государств связана с давлением на украинских олигархов.
Владельцы заводов, газет, пароходов и их активы в виде предприятий находятся на Украине, а деньги — на Западе, и они заложники этих обстоятельств, — приводит портал «ПолитНавигатор» слова Копатько.
Он также выразил уверенность в том, что западные страны в итоге передадут украинские земли в пользование транснациональным корпорациям, чтобы нанести экономический вред России и сделать из украинцев дешёвую рабочую силу.
В Германии украинских мигрантов уже 19%. Таким образом они хотят пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей в Польше, Германии, Португалии, Чехии, Италии и дальше по списку, — сказал Копатько.
Социолог также не исключил, что в итоге территория Украины значительно сократится, так как часть земель европейские страны поделят между собой.