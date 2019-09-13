https://static.news.ru/photo/21c13894-d5cb-11e9-b269-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago stock&people/Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о готовности предстать перед американским судом. При этом он назвал одно условие — суд должен быть справедливым и объективным.

Живущий в России Сноуден объяснил, почему хочет назвать присяжным причину предоставления секретной информации журналистам. Присяжные должны получить доступ к засекреченным материалам, которые были им преданы огласке, чтобы оценить правильно ли он поступил, заявил экс-сотрудник спецслужб в интервью радиостанции National Public Radio .

У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию, — отметил Сноуден.

Он считает, что его возвращение просто ради выслушивания вердикта судей станет плохим примером для американцев, которые находятся в схожей с ним ситуации.

Ранее News.ru сообщал, что Сноуден написал книгу под названием «Личное дело». На страницах мемуаров он «расскажет историю своей жизни». Выход воспоминаний запланирован на 17 сентября 2019 года. Литературный труд завезут в магазины США, Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР и ещё 15 стран.