«Смысла — ноль»: Пушков высказался об обещании Трасс поговорить с Путиным Пушков назвал бессмысленными обещания главы МИД Британии Трасс переговорить с Путиным

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Алексей Пушков назвал бессмысленным громкое обещание главы МИД Великобритании Лиз Трасс встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и «всё ему сказать» в случае её избрания премьером. Трасс всего лишь пытается таким образом заработать себе очки перед выборами, уверен политик.

Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом, — написал в Telegram Пушков.

Сенатор считает, что за пафосными заявлениями Трасс ровным счётом ничего нет.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки», если выиграет выборы на пост премьер-министра страны. Она добавила, что готова даже вызвать российского лидера на разговор.