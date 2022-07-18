Трасс заявила о готовности на G20 вызвать на разговор Путина Трасс заявила, что при избрании на пост премьера на саммите G20 вызовет на разговор Путина

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки», если выиграет выборы на пост премьер-министра страны. Она добавила, что готова даже вызвать российского лидера на разговор, сообщает РИА Новости.

Я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор, — подчеркнула министр.

Вопрос Трасс был задан телеведущей в ходе уже вторых предвыборных дебатов. Другие участники встречи заявили, что встречаться с Путиным не будут.

Ранее стало известно, что политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил: отношения России с Великобританией обострятся, если новым британским премьер-министром станет Лиз Трасс. Он отметил, что многие прогнозировали появление ещё более радикально настроенного к России политика вместо экс-премьера Бориса Джонсона.