Политолог рассказал, чем грозит России избрание Трасс британским премьером Политолог Михайлов: отношения России с Великобританией обострятся, если премьером станет Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Лиз Трасс

Отношения России с Великобританией обострятся, если новым британским премьер-министром станет глава МИД Лиз Трасс, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с «360». Он отметил, что многие прогнозировали появление ещё более радикально настроенного к России политика вместо экс-премьера Бориса Джонсона.

Лиз Трасс — одна из подобных. Она не раз делала более жёсткие заявления, чем Борис Джонсон. Я думаю, ничего хорошего для британо-российских отношений это не принесёт, только усугубит их, — сказал Михайлов.

Шансы Лиз Трасс всё-таки стать премьером он оценил не выше, чем у других претендентов. При этом Михайлов подчеркнул, что риторика остальных кандидатов всё равно более жесткая, чем у Бориса Джонсона.

Лиз Трасс заявила о намерении избираться на пост премьер-министра Соединённого Королевства 11 июля в статье для газеты Telegraph. Политик собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Трасс пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «проигрыш» России на Украине.