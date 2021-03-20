СММ ОБСЕ заявила об атаке на свой беспилотник в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4c62556c-8a54-11eb-8856-96000091f725_660.jpg Фото: osce.org

Недалеко от подконтрольного самопровозглашённой Луганской народной республике населённого пункта Весёлая Гора был обстрелян беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалёку от Весёлой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости отчёт миссии.

В пресс-службе миссии добавили, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий заявил журналистам, что украинские силовики разместили бронетранспортёр в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье, из которого и открыли огонь по беспилотнику миссии, двигавшемуся с направления Весёлой Горы.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры, писал NEWS.ru.