СМИ узнали о причастности ЦРУ к пропаже семьи брата лидера КНДР

https://static.news.ru/photo/77c40efc-2b6e-11eb-811f-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Нам Фото: Zhang Li/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЦРУ причастно к похищению семьи сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, после того как главу семейства убили в Малайзии в 2017 году. Жена, дочь и сын покойного Ким Чен Нама решили бежать из КНДР и связались с группировкой, помогающей перебежчикам.

Члены группировки уже успели разработать план по предоставлению убежища семье брата лидера КНДР, в дело вмешалось ЦРУ. Подробности этого рассказываются в статье The New Yorker, автор которой — корейская писательница Сукхи Ким, лично встречавшаяся с одним из лидеров группировки по помощи перебежчикам Адрианом Хон Чаном.

Хон Чан получил просьбу о помощи от племянника Ким Чен Ына Ким Хан Соля, в итоге было решено, что семья юноши направится в Нидерланды. Ким Хан Соль, его сестра и мать находились в тайваньском аэропорту, но улететь первым рейсом у них не вышло: сотрудники аэропорта отказались пускать корейцев на борт. Хон Чан было подумал, что сотрудники аэропорта уже осведомлены о том, что племянник лидера КНДР собрался бежать.

Пока семья ждала решения вопроса в зале ожидания, в аэропорт приехали двое мужчин, представившихся сотрудниками ЦРУ. Они заявили, что будут сопровождать семью брата лидера КНДР, и те должны были приземлиться в голландском аэропорту Схипхол. Однако с этого момента семью Ким Хан Соля больше никто не видел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приговорённую к трём годам и четырём месяцам лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг власти Малайзии собирались освободить из-под стражи. Она обвинялась в умышленном убийстве, однако прокурор переквалифицировал обвинение по другой статье — «причинение вреда здоровью с использованием опасных элементов».