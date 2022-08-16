СМИ узнали о перехвате пассажирского самолета Ливана истребителем Греции Греческий истребитель перехватил ливанский самолет из-за подозрений в угоне

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Греческий истребитель F-16 совершил перехват пассажирского самолета Airbus A321neo из Ливана по подозрению в его захвате авиапиратами. На борту лайнера находились 145 пассажиров. Об этом сообщает портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.

Перехват произошел еще 10 августа, однако известно об этом стало лишь пять дней спустя. Лайнер компании Middle East Airlines направлялся из Мадрида в Бейрут.

Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал «Ренегат» (Code Renegade), — сообщает портал.

Код Renegade является сигналом бедствия, его традиционно используют в странах НАТО для обозначения угона самолета или нахождения на борту взрывного устройства.

По информации СМИ, было совершено несколько попыток связаться с самолетом, но ответа получено не было. В результате греческие власти приняли решение поднять в воздух два истребителя F-16, которые подошли к не отвечающему на запросы самолету.

Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ливанской службе отслеживания самолетов IntelSky, пилот самолета, вероятно, забыл настроить приборы на необходимую частоту.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки.