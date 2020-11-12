СМИ: Трамп не признает поражения даже после пересчёта голосов

https://static.news.ru/photo/72d39f62-2497-11eb-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, не без оснований оспаривающий итоги президентских выборов, не признает себя проигравшим даже после пересчёта голосов, сообщили неназванные помощники в штабе действующего президента.

Как сообщает телеканал NBC News, среди советников Дональда Трампа растет ожидание того, что он никогда не признает своё поражение на выборах. Этого не будет даже после того, как в ближайшие недели произойдёт пересчёт голосов.

Не ждите, что он уступит. Он скажет что-то вроде «мы не можем доверять результатам, но я не оспариваю их», — сказал один из советников президента.

Другой советник сказал, что после юридических баталий и пересчёта президент, скорее всего, пойдёт на уступку.

Он признает результаты, но скажет, что мы никогда не узнаем, насколько они точны, — заявил другой советник Трампа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Джо Байден, который по версии американских СМИ выиграл выборы президента США, назначил главой аппарата Белого дома своего соратника Рона Клайна.

Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал поздравления, которые уже направляют Байдену разные мировые лидеры. Глава Госдепа США заявил, что подсчёт голосов на выборах президента США ещё продолжается.

Сам Байден ранее заявлял, что начавшийся процесс передачи власти после выборов президента США 3 ноября уже невозможно остановить.