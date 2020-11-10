Госдеп: подсчёт голосов на выборах в США ещё продолжается

https://static.news.ru/photo/b5611aaa-23b4-11eb-be4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Госдеп США напоминает руководителям других стран, поздравляющих с победой на выборах президента Джо Байдена, что подсчёт голосов ещё продолжается, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, контакты мировых лидеров с Байденом допустимы только в том случае, если это звонок, «чтобы поздороваться», однако единовременно в США может быть только один президент, одна команда Белого дома, один госсекретарь, вице-президент и группа сотрудников, занимающихся национальной безопасностью, сообщает ТАСС.

Мы всем напоминаем, что ещё не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур, — сказал Помпео.

Как сообщал NEWS.ru, ряд мировых лидеров, действительно, уже поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США. Так, 10 ноября это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а днём ранее свои поздравления демократу направил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Среди поздравивших Байдена с победой неожиданно оказался и президент Сербии Александр Вучич, сделавший это вслед за фактически признавшей победу «сонного Джо» канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин не направлял поздравления Байдену, так как Кремль ждёт официального объявления итогов выборов в США.