Эрдоган поздравил Байдена с победой на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/fba8c24a-2375-11eb-9bdc-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден и Джилл Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Текст поздравления опубликован на сайте турецкого лидера. В нём он выражает надежду на то, что результаты прошедших выборов пойдут на пользу американскому народу.

Я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов, — говорится в поздравлении.

Эрдоган также отметил «стратегический характер» отношений Анкары и Вашингтона и подчеркнул, что их развитие необходимо в период вызовов, с которыми государства столкнулись на глобальном и региональном уровнях.

Я подтверждаю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении, — сказал президент Турции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа временно запретила министерствам сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента.