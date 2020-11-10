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Эрдоган поздравил Байдена с победой на президентских выборах

19:44, 10 ноября 2020
Джо Байден и Джилл Байден Джо Байден и Джилл Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Текст поздравления опубликован на сайте турецкого лидера. В нём он выражает надежду на то, что результаты прошедших выборов пойдут на пользу американскому народу.

Я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов, — говорится в поздравлении.

Эрдоган также отметил «стратегический характер» отношений Анкары и Вашингтона и подчеркнул, что их развитие необходимо в период вызовов, с которыми государства столкнулись на глобальном и региональном уровнях.

Я подтверждаю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении, — сказал президент Турции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа временно запретила министерствам сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента.

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