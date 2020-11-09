Гутерриш поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

https://static.news.ru/photo/09b11e0a-22b3-11eb-942a-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США.

Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и подтверждает, что партнерство между США и ООН остается краеугольным камнем для международного сотрудничества в борьбы с глобальными вызовами, с которыми мир сталкивается сегодня, — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Как писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич поздравил Байдена с победой, а канцлер Германии Ангела Меркель назвала главные приоритеты при работе с новой администраций президента США.

Выборы президента прошли в Штатах 3 ноября, их победитель официально не объявлен. Несмотря на это 7 ноября Байден заявил о своей победе, в этот же день большинство американских СМИ сообщили о победе кандидата от Демократической партии. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его конкурент поторопился с объявлением себя победителем. Политик уверен, что команда Байдена не хочет «открытия правды».

Американский президент заявил, что у его штаба есть документы, в том числе письменные показания, доказывающие мошенничество при подсчёте голосов. Трамп намерен устраивать митинги с целью продлить борьбу за пересчёт голосов в ряде штатов, а также оспаривать результаты голосования в некоторых штатах.

Адвокат действующего главы государства, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани рассказал, что представители Трампа могут подать до 10 судебных исков из-за нарушений на выборах. В первую очередь они постараются доказать, что тысячи бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании недействительны. Джулиани подчеркнул, что существуют убедительные доказательства нарушений в трёх или четырёх штатах.

По данным американских СМИ, несмотря на реакцию Трампа Байден активно готовится к президентству. Вместе с Камалой Харрис он формирует группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с государственными ведомствами в процессе передачи власти. В неё могут войти до 30 человек. Кроме того, штаб Байдена обновил сайт, посвящённый передаче власти президентской администрации с демократом во главе.