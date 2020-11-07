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Байден заявил, что стал избранным президентом США

19:58, 07 ноября 2020 10
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США.

Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня в качестве лидера великой страны. Впереди тяжёлая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, кто за меня проголосовал, я оправдаю вашу веру в меня, — написал Байден в Twitter.

Ранее значительная часть американских СМИ сообщила о победе Байдена.

Как писал NEWS.ru, в штабе действующего главы государства Дональда Трампа заявили, что демократический кандидат поторопился с объявлением о своей победе. Трамп пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.

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