Байден заявил, что стал избранным президентом США

https://static.news.ru/photo/42b650c4-211b-11eb-b4e5-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США.

Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня в качестве лидера великой страны. Впереди тяжёлая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, кто за меня проголосовал, я оправдаю вашу веру в меня, — написал Байден в Twitter.

America, Iâm honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans â whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Ранее значительная часть американских СМИ сообщила о победе Байдена.

Как писал NEWS.ru, в штабе действующего главы государства Дональда Трампа заявили, что демократический кандидат поторопился с объявлением о своей победе. Трамп пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.