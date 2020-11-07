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Вучич поздравил Байдена с победой на президентских выборах

17:00, 08 ноября 2020
Александар Вучич Александар Вучич Фото: twitter.com/predsednikrs

Сербский лидер Александар Вучич поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Он выразил надежду на то, что сотрудничество между Белградом и Вашингтоном продолжится на прежнем уровне.

Искренние поздравления Джо Байдену. Желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими вызовами на благо США и всего мира. Надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, — написал политик в Twitter.

Ранее Байдена с победой поздравили лидеры Палестины, Афганистана, Украины, Филиппин и других стран. При этом официально итоги голосования на президентских выборах в США ещё не оглашены. Соперник Байдена — действующий президент Дональд Трамп — считает, что в ряде штатов имели место фальсификации при подсчёте голосов. Его штаб оспаривает результаты в судебном порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что зять и ближайший помощник Трампа Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах. Как на это отреагировал хозяин Белого дома, неизвестно.

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