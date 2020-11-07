Вучич поздравил Байдена с победой на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/524a52bc-21cd-11eb-8552-fa163e074e61_660.jpg Александар Вучич Фото: twitter.com/predsednikrs

Сербский лидер Александар Вучич поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Он выразил надежду на то, что сотрудничество между Белградом и Вашингтоном продолжится на прежнем уровне.

Искренние поздравления Джо Байдену. Желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими вызовами на благо США и всего мира. Надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, — написал политик в Twitter.

Sincere congratulations to @JoeBiden I wish you the wisdom and determination to face the existing challenges for the benefit of USA and the world. I hope to continue the good cooperation with you, as we had with @realDonaldTrump , for which I am very grateful. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ð°Ñ ÐÑÑÐ¸Ñ (@predsednikrs) November 8, 2020

Ранее Байдена с победой поздравили лидеры Палестины, Афганистана, Украины, Филиппин и других стран. При этом официально итоги голосования на президентских выборах в США ещё не оглашены. Соперник Байдена — действующий президент Дональд Трамп — считает, что в ряде штатов имели место фальсификации при подсчёте голосов. Его штаб оспаривает результаты в судебном порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что зять и ближайший помощник Трампа Джаред Кушнер посоветовал ему признать поражение на выборах. Как на это отреагировал хозяин Белого дома, неизвестно.