Адвокат: представители Трампа могут подать до 10 исков из-за выборов

https://static.news.ru/photo/976e7122-21f8-11eb-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Рудольф Джулиани Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Представители кандидата на пост президента США и действующего главы государства Дональда Трампа могут подать до 10 судебных исков в связи с прошедшими выборами, заявил его адвокат Рудольф Джулиани.

Сейчас у нас есть один [иск]. Ещё два сейчас на стадии подготовки, а возможны десять, — сказал он.

По его словам, четыре или пять исков будут поданы к концу предстоящей недели. В соответствующей работе заняты «много, много» юристов.

Он отметил, что иски будут подаваться 9, 10 и 11 ноября. В первую очередь представители Трампа постараются доказать, что тысячи бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании недействительны.

Джулиани добавил, что существуют убедительные доказательства нарушений в трёх или четырёх штатах. Всего проблемы могут быть в десяти штатах, передаёт Fox News.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что демократ Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.